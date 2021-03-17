{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Касатонов назвал выдвижение Буре в совет IIHF огромным плюсом для российского хоккея

В среду стало известно, что Владислав Третьяк покинул пост в совете IIHF из-за санкций WADA, Федерация хоккея России выдвинет на вакантную должность Павла Буре

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Выдвижение кандидатуры двукратного призера Олимпийских игр и финалиста Кубка Стэнли Павла Буре в совет Международной федерации хоккея (IIHF) станет огромным плюсом для России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

На эту тему
Вынужденный уход. Третьяк покинул Международную федерацию хоккея, его должен заменить Буре
Вынужденный уход.

Из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством в отношении российского спорта, в среду из совета IIHF вышел депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. ФХР выдвинет на вакантное место Буре.

"Отличный шаг, полностью его поддерживаю! Пришло время более молодого поколения отстаивать интересы нашей страны, нашего хоккея на международной арене. Павел пользуется огромным авторитетом и уважением в мировом хоккее, он достоин представлять его в этой уважаемой организации", - сказал Касатонов.

"Сейчас Павел уже активно участвует в различных благотворительных матчах, входит в попечительский совет Ночной хоккейной лиги, постоянно принимает участие с нами, ветеранами, в различных хоккейных матчах. При его непосредственном участии совершенствуется проект "Связь поколений", организатором которого является Владимир Потанин и его компания "Норильский никель". Это огромный плюс для нашего хоккея", - добавил Касатонов.

Заявка кандидатов в члены совета должны быть поданы до 15 июня.

Теги
Буре, Павел ВладимировичКасатонов, Алексей ВикторовичСанкции WADA против российского спорта
Футбол в России
СМИ: Гончаренко могут уволить после поражения от "Зенита"
ЦСКА в среду проиграл петербургскому клубу со счетом 2:3
Читать полностью