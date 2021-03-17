Касатонов назвал выдвижение Буре в совет IIHF огромным плюсом для российского хоккея

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Выдвижение кандидатуры двукратного призера Олимпийских игр и финалиста Кубка Стэнли Павла Буре в совет Международной федерации хоккея (IIHF) станет огромным плюсом для России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством в отношении российского спорта, в среду из совета IIHF вышел депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. ФХР выдвинет на вакантное место Буре.

"Отличный шаг, полностью его поддерживаю! Пришло время более молодого поколения отстаивать интересы нашей страны, нашего хоккея на международной арене. Павел пользуется огромным авторитетом и уважением в мировом хоккее, он достоин представлять его в этой уважаемой организации", - сказал Касатонов.

"Сейчас Павел уже активно участвует в различных благотворительных матчах, входит в попечительский совет Ночной хоккейной лиги, постоянно принимает участие с нами, ветеранами, в различных хоккейных матчах. При его непосредственном участии совершенствуется проект "Связь поколений", организатором которого является Владимир Потанин и его компания "Норильский никель". Это огромный плюс для нашего хоккея", - добавил Касатонов.

Заявка кандидатов в члены совета должны быть поданы до 15 июня.