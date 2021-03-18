Прибытие команд в Ригу на чемпионат мира по хоккею запланировано на 16 мая

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Участники чемпионата мира по хоккею в Латвии прибудут в Ригу 16 мая, после чего останутся на самоизоляции до 21 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель организующей мировое первенство компании "Академия хоккея" Эдгарс Бунцис.

"Ожидается, что команды прибудут 16 мая, после чего они проведут время в самоизоляции до 21 мая", - сказал Бунцис.

Как пояснил Бунцис, в настоящий момент Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила протокол безопасности только для участвующих в чемпионате мира команд и судей ("красный пузырь"). "IIHF утвердила основные принципы "красного пузыря", но работа над другими "пузырями" будет продолжена", - сказал он.

В "красном пузыре" будет находиться весь персонал команд, включая игроков и тренеров, а также судьи, все они будут регулярно тестироваться на коронавирус. Участники чемпионата мира по время первенства будут жить в гостинице Radisson Blu Latvija, судьи - в AC Hotel by Marriott Riga.

Кроме того, оргкомитет рассматривает отдельные ограничения для прессы ("синий пузырь"), а также сотрудников и представителей IIHF и компаний-партнеров турнира ("зеленый пузырь"). Последний уровень ограничений будет предусмотрен для зрителей турнира, если будет принято решение об их присутствии.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.