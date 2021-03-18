Мурзагулов: возвращение Газизова вдохновило футболистов "Уфы"

О назначении Газизова было объявлено во вторник. В четверг в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Уфа" уступила "Локомотиву" со счетом 0:1.

"Очевидно, что игра была намного лучше, чем с "Рубином". Понятно, что у нас тяжелый календарь, но у меня язык не повернется упрекнуть наших ребят. Мне кажется, назначение Шамиля Камильевича вдохновило ребят, потому что они знают, что это опытный менеджер, который может улучшить организацию работы. В будущее смотрю с оптимизмом", - сказал Мурзагулов.

"Понимаю разочарование болельщиков. Обычно после матчей у меня в личке происходит цветная революция, особенно после поражений. Но сегодня все пишут одно и то же - поражение обидное, мы его не заслужили и играли хорошо. С этим мнением я соглашусь", - добавил он.

Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк. Гол вызвал споры, поскольку было подозрение на положения "вне игры".

"Был ли офсайд в моменте с голом "Локомотива", думаю, ЭСК разберется. Ситуация была в динамике, я как минимум не видел предвзятости в работе арбитра. Даже если он ошибся на три миллиметра, обвинить его в этом никак нельзя. По сути, игра была ничейной, но ребята имеют комплекс из-за того, что было много неудач. Какой-то положительный результат будет, и дело пойдет лучше", - отметил он.