"Металлург" обыграл "Авангард" в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 18 марта. Магнитогорский "Металлург" в гостях одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 5:2 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе гостей забросили Филип Хольм (6-я минута), Тэйлор Бек (36), Семен Кошелев (46), Сергей Мозякин (46), Андрей Нестрашил (49). У "Авангарда" отличились Рид Буше (11), Егор Чинахов (37).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Следующий матч пройдет также в подмосковной Балашихе 20 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал "Авангард" (4:0, 2:0 ,4:2), в одном - "Металлург" (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4-3), в сезоне-2011/12 победил "Авангард" (4-1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Авангард" лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). "Металлург" ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).