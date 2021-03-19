ОНК: дело Власенко связано с финансированием одной из возглавляемых им федераций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении члена исполкома ОКР, главы трех российских спортивных федераций Алексея Власенко, обвиняемого в крупном мошенничестве, связано с финансированием одной из этих федераций. Об этом журналистам сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая посетила чиновника в СИЗО-4 "Медведь".

"Глава трех спортивных федераций Власенко утверждает, что уголовное дело, по которому он арестован, связано с финансированием деятельности одной из них", - сказала она, отметив, что чиновник не говорил о том, признает или нет вину в инкриминируемых деяниях.

Власенко является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. Он арестован на срок до 16 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его адвокат Вячеслав Орехов в беседе с ТАСС отказался комментировать какие-либо подробности дела, сославшись на то, что его доверитель не разрешил ему общаться со СМИ.

56-летнему Власенко грозит до 10 лет колонии. С 2005 по 2010 год он был советником президента Олимпийского комитета России, входит в состав Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания FINA и международной комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.