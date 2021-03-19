Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба. Российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет. Лукин - заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области.

"Дедлайна нет, есть решение суда. Мы находимся в процессе обсуждения и уточнения, согласования решения, в том числе с международными инстанциями. Главное, чтобы это не навредило спортсменам и их подготовке к Играм. Все, что необходимо выполнить в плане решения CAS, мы выполним", - сказал Лукин.

Лукин является президентом ПКР с 1997 года. Подписантами Всемирного антидопингового кодекса являются международные олимпийский и паралимпийский комитеты, международные федерации, национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, организаторы крупных спортивных мероприятий, а также национальные антидопинговые организации. Все подписанты обязаны в первую очередь соблюдать решение CAS по иску WADA к РУСАДА.