Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин обсуждает возможность ухода со своего поста. Об этом Лукин сообщил журналистам.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба. Российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет. Лукин - заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области.
"Дедлайна нет, есть решение суда. Мы находимся в процессе обсуждения и уточнения, согласования решения, в том числе с международными инстанциями. Главное, чтобы это не навредило спортсменам и их подготовке к Играм. Все, что необходимо выполнить в плане решения CAS, мы выполним", - сказал Лукин.
Лукин является президентом ПКР с 1997 года. Подписантами Всемирного антидопингового кодекса являются международные олимпийский и паралимпийский комитеты, международные федерации, национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, организаторы крупных спортивных мероприятий, а также национальные антидопинговые организации. Все подписанты обязаны в первую очередь соблюдать решение CAS по иску WADA к РУСАДА.