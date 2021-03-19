Матыцин предложил ведущим российским легкоатлетам обратиться к Коу за расширением квоты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает заниженной олимпийскую квоту в 10 легкоатлетов, которую определила в четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) для России на Игры в Токио. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более десяти спортсменов без права замены.

"Когда некоторые спортсмены заявляют о том, что это мало, я согласен, - сказал Матыцин. - Но давайте тогда, чтобы голос ведущих легкоатлетов был услышан и в мировом спорте. Есть много возможностей и каналов влияния. Я бы рекомендовал нашим ведущим спортсменам обратиться непосредственно к лорду Себастьяну Коу (президенту World Athletics) и сказать, почему так, мы огромная страна и легкоатлетическая держава".

"Да, были сложные периоды. Будем надеяться, давайте более открыто взаимодействовать. Надеюсь, World Athletics услышит этот голос", - продолжил министр спорта.