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Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин предложил ведущим российским легкоатлетам обратиться к Коу за расширением квоты

Министр спорта считает заниженной олимпийскую квоту в 10 легкоатлетов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает заниженной олимпийскую квоту в 10 легкоатлетов, которую определила в четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) для России на Игры в Токио. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

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Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более десяти спортсменов без права замены.

"Когда некоторые спортсмены заявляют о том, что это мало, я согласен, - сказал Матыцин. - Но давайте тогда, чтобы голос ведущих легкоатлетов был услышан и в мировом спорте. Есть много возможностей и каналов влияния. Я бы рекомендовал нашим ведущим спортсменам обратиться непосредственно к лорду Себастьяну Коу (президенту World Athletics) и сказать, почему так, мы огромная страна и легкоатлетическая держава".

"Да, были сложные периоды. Будем надеяться, давайте более открыто взаимодействовать. Надеюсь, World Athletics услышит этот голос", - продолжил министр спорта.

Теги
Коу, СебастьянКризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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