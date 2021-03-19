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St. Petersburg Ladies Trophy

Кузнецова вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале россиянка победила румынку Жаклин Кристиан

ТАСС, 19 марта. Россиянка Светлана Кузнецова победила румынку Жаклин Кристиан в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу 35-летней россиянки, имеющей четвертый номер посева. В 1/2 финала турнира Кузнецова встретится с победительницей матча между представительницами России Дарьей Касаткиной (восьмой номер посева) и Вероникой Кудерметовой (2).

Кузнецова занимает 39-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). Кристиан 22 года, она идет на 160-й строчке мирового рейтинга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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