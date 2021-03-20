Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах

ТАСС, 20 марта. Российская сноубордистка София Надыршина заняла итоговое второе место в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах.

Сноубордистка Надыршина стала первой в параллельном слаломе на чемпионате мира

По итогам сезона Кубка мира в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе Надыршина набрала 532 балла. Первое место в зачете заняла немка Рамона Хофмайстер, в активе которой 593 очка, третьей стала швейцарка Жюли Цогг (512). Россиянка Милена Быкова заняла 16-ю строчку (156), Наталья Соболева - 17-ю (148), Анастасия Курочкина - 18-ю (141), Мария Волгина - 28-ю (59), Дарина Клинк - 31-ю (40), Виктория Пухова - 33-ю (35), Мария Валова - 37-ю (15), София Батова - 43-ю (5), Анастасия Малахова - 45-ю (3) и Елизавета Салихова - 46-ю (3).

В мужском зачете в параллельных дисциплинах третье место занял россиянин Дмитрий Логинов, набравший 333 очка. Первым стал итальянец Аарон Марч (424), вторым - австриец Андреас Проммеггер (339). Россиянин Андрей Соболев расположился на восьмой строчке (290), Игорь Слуев - на девятой (265), Дмитрий Карлагачев - на 11-й (230), Дмитрий Сарсембаев - на 21-й (140), Виктор Уайлд - на 23-й (123), Степан Наумов - на 25-й (90), Ярослав Степанко - на 33-й (57), Илья Витугов - на 34-й (35), Максим Рогозин - на 49-й (2).

Надыршиной 17 лет, на минувшем чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах она завоевала две награды - одну золотую и одну серебряную.