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Бокс

Российский боксер Беспутин победил в первом бою после лишения титула чемпиона мира

Поединок против украинца Виктора Плотникова завершился после второго раунда
Александр Беспутин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Беспутин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин выиграл первый поединок после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. В 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, он выиграл у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде.

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Плотников в перерыве после второго раунда отказался от продолжения поединка.

Беспутин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса WBA. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

Первоначально Беспутин должен был провести бой против аргентинца Максимилиано Верона, но за несколько дней до поединка того заменил Плотников.

На счету 29-летнего Беспутина 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").

В активе 43-летнего Плотникова теперь 33 победы (15 нокаутом), 11 поражений. В этот день также проведут бой чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Артур Бетербиев и немец Адам Дайнес.

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