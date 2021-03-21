Привалов посоветовал российским биатлонистам брать пример с Большунова

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российским биатлонистам для улучшения результатов в подготовительный период необходимо увеличивать объем тренировочной работы, как это делает лучший лыжник страны Александр Большунов. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

Российская биатлонная команда на февральском чемпионате мира завоевала одну медаль - бронзу в мужской эстафете. На заключительных в сезоне этапах Кубка мира сборная выступает неудачно, особенно женская команда, потерявшая максимальную квоту на следующий сезон.

"Главная вопрос: почему перестали по-настоящему тренироваться? В этом году у Александра Большунова спросили: "Что необходимо биатлону, чтобы исправить положение?". Он ответил: "Ничего особенного, нужно выполнять большие объемы в подготовительном периоде". Это то, что мы делали еще 55 лет назад, когда у нас были результаты", - сказал Привалов.

"Мы же увлекаемся либо силовой подготовкой, либо новомодными техниками, идем по легкому пути", - добавил он.

В воскресенье завершится международный биатлонный сезон. В общем зачете Кубка мира лучшей россиянкой стала Светлана Миронова (19-е место), в мужском - Александр Логинов, который не поднимется выше 16-го места.