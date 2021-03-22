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Третьяк: Павел Буре будет участвовать в работе Федерации хоккея России

Ранее ФХР выдвинула Буре на вакантное место в совете Международной федерации хоккея
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре будет непосредственно участвовать в работе Федерации хоккея России (ФХР). Об этом на пресс-конференции сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

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В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта из совета Международной федерации хоккея (IIHF) вышел Третьяк, который является депутатом Госдумы. ФХР выдвинула на вакантное место Буре.

"Мы верим, что он достойно будет представлять наш хоккей, - сказал Третьяк. - Он будет непосредственно участвовать в работе Федерации хоккея России, мы через него, как через своего проводника, будем стараться, чтобы он влиял на те или другие вопросы".

Выборы членов совета IIHF состоятся на полугодовом конгрессе, который должен пройти в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичБуре, Павел Владимирович
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