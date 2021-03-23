Гинер прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

Во вторник ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Детали контракта с 41-летним хорватом не разглашаются. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.

"Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб, - сказал Гинер. - Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку".

"Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи", - добавил Гинер.

Также президент московского клуба прокомментировал решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко. "Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу, - отметил Гинер. - Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере".

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.