Газзаев считает назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА большим вызовом для него

Во вторник ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Детали контракта с 41-летним хорватом не разглашаются. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА - это большой вызов и ответственность для хорвата, выступавшего за армейцев в золотой период для команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

"К сожалению, последние результаты ЦСКА и полное отсутствие трофеев не оставило руководству выбора, в связи с чем и произошла отставка предыдущего главного тренера, - сказал Газзаев. - Хочу пожелать успеха во главе ЦСКА Ивице Оличу. По совместной работе запомнил его, как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за армейский клуб в золотой период и внес свой вклад в завоевание многих трофеев, в том числе и Кубка УЕФА. На протяжение всей карьеры Олич был футболистом очень высокого уровня. Поэтому для Олича - это большой вызов и ответственность, и от всей души желаю ему удачи".

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. За армейцев хорват провел 116 матчей и забил 44 гола. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.