Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" 2021 года должен стартовать 17 октября

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" 2021 года должен начаться 17 октября, сперва пройдут женские соревнования, а следом - мужские. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

"На сегодняшний день ситуация [с проведением турнира в 2021 году] неплохая. Все предпосылки для проведения есть, и есть внутреннее ощущение, что турнир состоится, - сказал Тарпищев. - 17 октября должен стартовать женский турнир, а после его завершения, на следующей неделе - мужской".

Кубок Кремля проводится с 1990 года у мужчин и с 1996 года у женщин. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза выигрывали россиянка Светлана Кузнецова, француженка Мэри Пирс и россиянка Анастасия Мыскина.