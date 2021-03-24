В оргкомитете заявили, что временный уход Матыцина из FISU не отразится на Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Приостановка деятельности министра спорта России Олега Матыцина на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) не отразится на подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Роль Минспорта остается доминирующей в организации соревнований, сообщил ТАСС генеральный директор исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александр Чернов.

23 марта Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU. Исполняющим обязанности главы организации назначен первый вице-президент FISU Леонц Эдер, который будет возглавлять организацию до 17 декабря 2022 года, когда Матыцин вновь вернется на пост президента FISU.

"[Приостановление деятельности Матыцина на посту президента FISU] никак не отразится на подготовке к Универсиаде, - сказал Чернов. - Мы работаем, у нас плотное взаимодействие с международной федерацией, министр спорта - наш руководитель в этом вопросе, поэтому нет никаких проблем с организацией Универсиады. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполним, и всю поддержку, которая нам необходима от FISU, мы получаем в избыточном объеме. Что касается роли Министерства спорта РФ в организации Игр в Екатеринбурге, то она доминирующая, это наши кураторы и контролеры, в данном случае у нас нет оснований считать, что что-то изменится".

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года он возглавил Министерство спорта России.

В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Госдумы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом FISU. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.