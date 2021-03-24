World Athletics вышлет ВФЛА регламент получения нейтральных статусов в течение двух недель

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отправит Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) регламент получения нейтральных статусов для российских спортсменов в течение двух недель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"Антидопинговая панель ожидает, что новый регламент по получению нейтрального статуса будет готов для ВФЛА в течение двух недель", - говорится в сообщении.