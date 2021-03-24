Туктамышева отметила прогресс на чемпионате мира по сравнению с победным турниром в Шанхае

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала прогресс на чемпионате мира в Стокгольме по сравнению с турнирном 2015 года, который ей удалось выиграть, впервые исполнив тройной аксель. Об этом спортсменка рассказала после проката короткой программы на чемпионате мира в онлайн-общении с журналистами.

Туктамышева чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира, выполнив тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип, она получила за свой прокат 78,86 балла.

"Шесть лет назад я впервые сделала тройной аксель в короткой программе, за этот период было многое, но за последние два года я стала более уверенно его исполнять. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад, и я немного усложнила каскад - прогресс имеется", - сказала 24-летняя Туктамышева.

Спортсменка отметила, что ей очень нравится ее новая короткая программа: "Я ее очень хорошо чувствую, она мне безумно нравится, я довольна, что я ее хорошо откатала. Мы поменяли программу в начале этого года, но бывают такие удачные постановки - ты приходишь и с рвением, и с удовольствием отрабатываешь ее. При желании можно сделать все что угодно".