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Чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева отметила прогресс на чемпионате мира по сравнению с победным турниром в Шанхае

Россиянка получила за свой прокат 78,86 балла в короткой программе
Елизавета Туктамышева Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала прогресс на чемпионате мира в Стокгольме по сравнению с турнирном 2015 года, который ей удалось выиграть, впервые исполнив тройной аксель. Об этом спортсменка рассказала после проката короткой программы на чемпионате мира в онлайн-общении с журналистами.

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Туктамышева чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира, выполнив тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип, она получила за свой прокат 78,86 балла.

"Шесть лет назад я впервые сделала тройной аксель в короткой программе, за этот период было многое, но за последние два года я стала более уверенно его исполнять. Сегодняшнее исполнение лучше, чем шесть лет назад, и я немного усложнила каскад - прогресс имеется", - сказала 24-летняя Туктамышева.

Спортсменка отметила, что ей очень нравится ее новая короткая программа: "Я ее очень хорошо чувствую, она мне безумно нравится, я довольна, что я ее хорошо откатала. Мы поменяли программу в начале этого года, но бывают такие удачные постановки - ты приходишь и с рвением, и с удовольствием отрабатываешь ее. При желании можно сделать все что угодно".

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