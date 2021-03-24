Авербух: основная борьба на чемпионате мира у фигуристок будет в произвольной программе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Основная борьба в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме еще впереди, она развернется в произвольной программе. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

В среду российская фигуристка Анна Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Александра Трусова набрала 64,82 балла и занимает 12-е место.

"Хочется поздравить двух наших девочек, Анечку Щербакову и, конечно, Лизу Туктамышеву. Лиза шесть лет назад выиграла чемпионат мира, и вот сейчас показала фантастический результат. Браво, Лиза, браво, Аня", - сказал Авербух.

"Еще до старта чемпионата мира я говорил, что не нужно шапкозакидательских настроений в виде того, что мы займем весь пьедестал. Конкуренты сильные, в первую очередь Рика Кихира. Она сегодня откаталась очень хорошо, основная борьба впереди, в произвольной программе", - добавил он.

24-летняя Туктамышева выступает на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.