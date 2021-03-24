{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Авербух: основная борьба на чемпионате мира у фигуристок будет в произвольной программе

Эксперт отметил силу конкурентов Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой
Илья Авербух Михаил Александров/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Основная борьба в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме еще впереди, она развернется в произвольной программе. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

На эту тему
Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию
Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

В среду российская фигуристка Анна Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Александра Трусова набрала 64,82 балла и занимает 12-е место.

"Хочется поздравить двух наших девочек, Анечку Щербакову и, конечно, Лизу Туктамышеву. Лиза шесть лет назад выиграла чемпионат мира, и вот сейчас показала фантастический результат. Браво, Лиза, браво, Аня", - сказал Авербух.

"Еще до старта чемпионата мира я говорил, что не нужно шапкозакидательских настроений в виде того, что мы займем весь пьедестал. Конкуренты сильные, в первую очередь Рика Кихира. Она сегодня откаталась очень хорошо, основная борьба впереди, в произвольной программе", - добавил он.

24-летняя Туктамышева выступает на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катаниюАвербух, Илья Изяславич
Чемпионат мира по фигурному катанию
Бестемьянова надеется, что Трусова не сникнет после неудачи в короткой программе
Олимпийская чемпионка удивлена тем, что Трусова сорвала каскад, который "прыгает с закрытыми глазами"
Бестемьянова надеется, что Трусова не сникнет после неудачи в короткой программе
Читать полностью