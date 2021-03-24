Щербакова рассказала о намерении хорошо подготовиться к произвольной программе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова намерена хорошо отдохнуть, чтобы быть максимально сконцентрированной в произвольной программе на чемпионате мира. Об этом она рассказала журналистам.

Щербакова лидирует после короткой программы турнира в Стокгольме

"Это первое международное соревнование в этом году, и это здорово. Я очень расстроилась, что отменили предыдущий старт, - сказала она. - Завтра у нас тренировочный день. Надо хорошо отдохнуть и подумать о моей произвольной, сконцентрироваться и хорошо к ней подготовиться".

Произвольную программу фигуристки представят 26 марта.