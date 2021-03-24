"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 24 марта. Магнитогорский "Металлург" обыграл омский "Авангард" со счетом 7:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 4 409 зрителей.

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У победителей отличились Григорий Дронов (7-я минута), Тэйлор Бек (15), Сергей Плотников (29, 49), Деннис Расмуссен (36), Данила Юров (56) и Филип Хольм (58). В составе гостей шайба на счету Клима Костина (16).

Отдавший результативную передачу нападающий магнитогорцев Николай Прохоркин набрал 250-е очко в КХЛ, шведский защитник команды Хольм провел свой 100-й матч в лиге. Записавший в актив голевую передачу на Костина американец Рид Буше набирает очки на протяжении 13 встреч (10 голов + 7 передач).

Счет в серии стал равным - 2-2. Команды одержали по одной домашней и по одной гостевой победе. Пятый матч противостояния пройдет 26 марта в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал "Авангард" (4:0, 2:0, 4:2), в одном - "Металлург" (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4-3), в сезоне-2011/12 победил "Авангард" (4-1).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Авангард" лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19). "Металлург" ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).