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Летние олимпийские виды спорта

В ватерпольной федерации переход Харькова назвали большой потерей для сборной России

Ранее ватерполист заявил о намерении сменить спортивное гражданство на хорватское

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Переход ватерполиста Константина Харькова в хорватскую сборную станет большой потерей для российской национальной команды. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

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В интервью газете Sportske Novosti Харьков заявил о планах сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Хорватии.

"Конечно, для нас его переход станет большой потерей, - сказал Шаронов. - Сейчас нужно побеседовать с игроком и решить этот вопрос цивилизованным путем. На сегодня он является одним из лидеров нашей команды, на недавно завершившемся отборочном турнире к Олимпийским играм он стал лучшим бомбардиром команды".

"Надо понять, чего он хочет, объяснять, чего он может добиться в сборной России, обсудить задачи на чемпионат мира 2022 года", - добавил он.

Харькову 24 года, он выступает за хорватский клуб "Младость".

В сборной России ватерполист дебютировал в 2016 году. В феврале национальная команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии в матче за третье место квалификационного турнира.

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