СКА одержал третью победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского "Динамо"

ТАСС, 24 марта. Петербургский СКА одержал гостевую победу со счетом 3:1 над московским "Динамо" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 5 000 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Владимир Ткачев (25-я минута), Йоонас Кемппайнен (35) и Артем Швец-Роговой (57). У "Динамо" гол на счету Ивана Игумнова (59).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Пятый матч серии пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. В первом матче победу одержали москвичи (4:1), вторая и третья встречи остались за петербуржцами (1:0, 3:2 - в овертайме).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило "Динамо" (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), москвичи также дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).