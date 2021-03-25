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Бокс

Реванш Поветкин - Уайт пройдет на открытом воздухе

Поединок состоится в Гибралтаре 27 марта
Александр Поветкин EPA/SERGEI ILNITSKY
Описание
Александр Поветкин
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет на открытом воздухе. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

Поединок пройдет в Гибралтаре 27 марта.

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"Бой пройдет на открытой арене", - сказал собеседник агентства.

Погода вечером в Гибралтаре, где пройдет поединок, составляет порядка плюс 15 градусов по Цельсию.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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