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КХЛ

"Спартак" ведет переговоры по проведению домашних матчей КХЛ в "Лужниках"

Последние годы красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге, проводила домашние матчи на "ЦСКА-Арене"
Хоккеисты "Спартака" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" и спортивный комплекс "Лужники" находятся в стадии переговоров по поводу проведения домашних матчей красно-белых в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне на Малой спортивной арене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Лужников".

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Последние годы красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), проводила домашние матчи на "ЦСКА-Арене", куда после начала реконструкции спортивного комплекса ЦСКА переедут армейские команды "Красная Армия" и "Звезда", выступающие в МХЛ и Высшей хоккейной лиге соответственно. "Спартак" в следующем сезоне планировал переехать в реконструированный ледовый дворец "Сокольники", однако это событие было перенесено на неопределенный срок.

"Мы находимся в стадии переговоров со "Спартаком", - сообщили в пресс-службе "Лужников".

На данный момент "Спартак" прорабатывает варианты проведения матчей на других аренах. Ранее источник, близкий к ситуации, сообщал ТАСС, что клуб также находится в стадии переговоров с "Мегаспортом". С 2017 года "Спартак" играл на "ЦСКА-Арене", до этого выступал в том числе и на МСА "Лужники".

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