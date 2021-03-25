Жулин считает, что фигурист Коляда сохранил шансы на медаль чемпионата мира

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы по итогам короткой программы сохранили шансы на медали в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Россиянин Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира с результатом 93,52 балла. Первое место в короткой программе занял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (106,98), второе - его соотечественник Юма Кагияма (100,96), третье - американец Натан Чен (98,85). Евгений Семененко показал десятый результат (86,86).

"Мне кажется, сегодня был очень удачный дебют, короткая программа - это всегда нервы, но Семененко - просто красавец, справился с волнением. Думаю, он мог чуть лучше сделать вращение, но все остальное было просто идеально, молодчина", - отметил Жулин.

"Коляда - красавец, небольшая ошибка в каскаде, но четвертое место - это пока шикарно, учитывая, что он два года не выступал на такого уровня соревнованиях. Если бы он сделал каскад чисто, то мог бы набрать баллов 96, думаю, два-три балла из-за этой ошибки он потерял. При чистом прокате Коляда легко может набирать сто баллов. В произвольной все начнется практически заново, но сейчас очень хорошая позиция и для одного, и для второго фигуриста, а там уже тренер лучше знает, что им прыгать, что делать", - добавил специалист.

"Шансы на медаль, конечно, сохранились. Сегодня вот вышел Натан Чен, увидел оценки Ханю и, думаю, задрожал, совершил ошибку. Психология - тут все очень сложно, - добавил Жулин. - Думаю, наши ребята знают, что делать, и надеюсь, что звезды сойдутся и все будет хорошо".

Произвольную программу мужчины представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.