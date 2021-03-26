Тарасова и Морозов рассказали, что удручены повторением одной ошибки на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов расстроены тем, что повторили в произвольной программе ошибку, допущенную в короткой на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом спортсмены рассказали после своего выступления журналистам.

Тарасова и Морозов исполнили параллельный тройной сальхов, однако допустили помарки на выбросе и заняли в итоге четвертое место.

"Чувствовали себя спокойно, выходили без нервов, может быть, было легкое волнение, это чемпионат мира, статус проката имеет особое значение. Ошибка на том же элементе, что и в короткой. Это было в неплохом, рабочем виде, хотя можно было и получше. За исключением, конечно же, тулупа", - сказал Морозов.

Фигуристы рассказали, что пандемия внесла коррективы в подготовку к текущему сезону. "В этом сезоне у нас не получается планировать на большой срок из-за ситуации с коронавирусом. Можно сказать, что все больше спонтанно получалось. Сейчас соберемся, обсудим дальнейший план", - сказал Морозов.

Также спортсмены отметили, что, тренируясь под руководством олимпийского чемпиона Максима Транькова, они продолжают сотрудничество со специалистом Мариной Зуевой, которая живет и тренирует в США. "Мы поддерживаем связь, но из-за ситуации в мире нет возможности тренироваться во Флориде - только на удаленном доступе", - заключил фигурист.