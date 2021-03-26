Мишина и Галлямов заявили, что победа на чемпионате мира стала для них сюрпризом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока не осознали свою победу на турнире в Стокгольме, это стало для них большим сюрпризом. Об этом Мишина рассказала на пресс-конференции после завершения соревнований.

Мишина и Галлямов в четверг заняли первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, по итогам короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла. Второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Двукратные серебряные призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали четвертый результат (212,76).

"Мы счастливы, после короткой программы все сделали хорошо, просто готовились к произвольной, - отметила Мишина. - Для нас было неожиданностью, большим сюрпризом. Мы пока не осознаем, что стали чемпионами мира, может это понимание придет чуть позже".

"Не успел осознать, что происходит, только спустя некоторое время ты начинаешь понимать, что к чему. Это действительно очень приятно. Это была просто хорошая работа, и этот труд дал о себе знать", - сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. Они являются бронзовыми призерами финала Гран-при, чемпионами мира среди юниоров. Российские пары не выигрывали золото чемпионата мира по фигурному катанию с 2013 года, тогда золотые медали завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.