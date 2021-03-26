WADA дало оценку решению Матыцина временно оставить пост главы FISU

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что возвращение министра спорта России Олега Матыцина на пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) во второй половине декабря 2022 года является внутренним делом спортивной организации. Об этом ТАСС сообщили в WADA.

Матыцин надеется, что FISU продолжит эффективно работать после его временного ухода

Во вторник Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU в связи со вступившим по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в силу санкциями WADA, которые запрещают российским государственным чиновникам занимать руководящие посты в спортивных федерациях. Матыцин должен вернуться на свой пост 17 декабря 2022 года, сразу после окончания срока действия санкций.

"Решение CAS распространяется на двухлетний период, который заканчивается 16 декабря 2022 года. Вопросы, связанные с управлением FISU после 16 декабря 2022 года, выходят за рамки решения CAS и должны определяться FISU", - сообщили в WADA.

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года он возглавил Министерство спорта России. Исполняющим обязанности главы FISU назначен первый вице-президент организации Леонц Эдер.