{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Черчесов уверен, что "Фишт" мог быть заполнен зрителями на 100% на матче против словенцев

По решению УЕФА, на матч Россия - Словения будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Заполняемость сочинского стадиона "Фишт" на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении могла быть стопроцентной в случае отсутствия ограничений на доступ болельщиков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

На эту тему
Черчесов: победа словенцев над хорватами не стала сюрпризом для тренеров сборной России
Черчесов: победа словенцев над хорватами не стала сюрпризом для тренеров сборной России

Матч второго тура отборочного турнира пройдет в субботу, начало встречи - 17:00 мск. По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матч Россия - Словения будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. "Фишт" вмещает 43 700 зрителей, следовательно, субботнюю игру смогут посетить не более 13 тыс. болельщиков.

"Болельщик важен не только для нас, но и для соперников. Профессиональные футболисты привыкли, что болеют за тебя и против. Главное, чтоб была атмосфера соответствующая. Я уже не раз говорил, что Россия сейчас единственная страна, по-моему, где нормально жизнь протекает", - сказал Черчесов.

"УЕФА разрешил только 30 процентов болельщиков пускать на стадион, но мы хотели бы, конечно, больше. Уверен, что в ином случае стадион был бы заполнен. Болельщики всегда добавляют определенный антураж. Надеюсь, что завтра нас болельщики будут поддерживать", - добавил тренер.

Команды провели по одному матчу в рамках отборочного турнира. Подопечные Черчесова на выезде обыграли команду Мальты (3:1), словенцы дома взяли верх над хорватами (1:0). Сборные России и Словении после первого тура лидируют в своей отборочной группе, набрав по три очка.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Чемпионат мира по фигурному катанию
Трусова попыталась сделать три четверных прыжка в прогоне произвольной программы на ЧМ
После короткого проката спортсменка занимает 12-е место
Трусова попыталась сделать три четверных прыжка в прогоне произвольной программы на ЧМ
Читать полностью