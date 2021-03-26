Черчесов уверен, что "Фишт" мог быть заполнен зрителями на 100% на матче против словенцев

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Заполняемость сочинского стадиона "Фишт" на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении могла быть стопроцентной в случае отсутствия ограничений на доступ болельщиков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Матч второго тура отборочного турнира пройдет в субботу, начало встречи - 17:00 мск. По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матч Россия - Словения будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. "Фишт" вмещает 43 700 зрителей, следовательно, субботнюю игру смогут посетить не более 13 тыс. болельщиков.

"Болельщик важен не только для нас, но и для соперников. Профессиональные футболисты привыкли, что болеют за тебя и против. Главное, чтоб была атмосфера соответствующая. Я уже не раз говорил, что Россия сейчас единственная страна, по-моему, где нормально жизнь протекает", - сказал Черчесов.

"УЕФА разрешил только 30 процентов болельщиков пускать на стадион, но мы хотели бы, конечно, больше. Уверен, что в ином случае стадион был бы заполнен. Болельщики всегда добавляют определенный антураж. Надеюсь, что завтра нас болельщики будут поддерживать", - добавил тренер.

Команды провели по одному матчу в рамках отборочного турнира. Подопечные Черчесова на выезде обыграли команду Мальты (3:1), словенцы дома взяли верх над хорватами (1:0). Сборные России и Словении после первого тура лидируют в своей отборочной группе, набрав по три очка.