Минспорт РФ признал успешным выступление российских саночников в предолимпийском сезоне

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал успешным выступление саночников в минувшем сезоне. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.
26 марта состоялось заседание экспертного совета Минспорта РФ, на котором были подведены итоги выступления российских саночников на международных стартах в сезоне-2020/21.
"Заседание завершилось, сезон был признан успешным. Нас поздравили", - сказал Чудинов, выступивший перед членами совета с докладом по итогам сезона.
"Также я озвучил предварительные планы на олимпийский сезон. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет в Кисловодске с 18 мая по 3 июня", - добавил собеседник ТАСС.
На чемпионате мира, который проходил в конце января в германском Кёнигсзе, россияне выиграли одну золотую (Роман Репилов - личная гонка) и одну серебряную (Семен Павличенко - спринт) награду. На европейском первенстве, проходившем в начале января в латвийской Сигулде, россияне выиграли две золотые (Татьяна Иванова - личная гонка, Иванова, Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов - командная гонка) и одну бронзовую (Виктория Демченко - личная гонка) медаль.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.