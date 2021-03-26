Минспорт РФ признал успешным выступление российских саночников в предолимпийском сезоне

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал успешным выступление саночников в минувшем сезоне. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

Саночники из России достойно выступили на чемпионате мира в Германии

Золото вместо флага. Саночники из России достойно выступили на чемпионате мира в Германии

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26 марта состоялось заседание экспертного совета Минспорта РФ, на котором были подведены итоги выступления российских саночников на международных стартах в сезоне-2020/21.

"Заседание завершилось, сезон был признан успешным. Нас поздравили", - сказал Чудинов, выступивший перед членами совета с докладом по итогам сезона.

"Также я озвучил предварительные планы на олимпийский сезон. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет в Кисловодске с 18 мая по 3 июня", - добавил собеседник ТАСС.

На чемпионате мира, который проходил в конце января в германском Кёнигсзе, россияне выиграли одну золотую (Роман Репилов - личная гонка) и одну серебряную (Семен Павличенко - спринт) награду. На европейском первенстве, проходившем в начале января в латвийской Сигулде, россияне выиграли две золотые (Татьяна Иванова - личная гонка, Иванова, Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов - командная гонка) и одну бронзовую (Виктория Демченко - личная гонка) медаль.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.