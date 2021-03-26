Фигурист Кацалапов назвал стопроцентным взаимопонимание со своей партнершей Синициной

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чемпионы Европы в танцагах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов достигли стопроцентного взаимопонимания и доверия. Об этом на пресс-конференции после ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме Кацалапов рассказал журналистам.

Российский дуэт лидирует после короткой программы. Александра Степанова и Иван Букин идут пятыми, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми.

"Мы чувствуем друг друга без слов, доверяем друг другу на сто процентов, наслаждаемся тем, что мы делаем, проходим через трудности, держась за руку, это наша жизнь, - рассказал Кацалапов. - Хочу сказать, что мы очень рады находиться здесь, на этом чемпионате, мы очень долго его ждали и рады, что он состоялся. Был сложный сезон, мы все через это проходим и прошли, слава богу".

Спортсменам напомнили о чемпионате Европы в Стокгольме 2015 года, в котором они не смогли принять участия. "Так много времени с тех пор прошло, но такова судьба, мы не участвовали в том чемпионате Европы, но сейчас мы здесь и идем после короткой программы на первом месте. Наверное, все неслучайно", - отметил Кацалапов.

Произвольный танец фигуристы представят 27 марта.