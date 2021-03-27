Мишина: секрет успеха Туктамышевой на чемпионате мира в ее любви к фигурному катанию

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Самая опытная фигуристка сборной России 24-летняя Елизавета Туктамышева смогла спустя шесть лет после победы на чемпионате мира в Шанхае снова завоевать медаль турнира благодаря своей любви к этому виду спорта. Такое мнение ТАСС высказала тренер Татьяна Мишина.

В пятницу Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в Стокгольме. Победу одержала Анна Щербакова, третье место заняла Александра Трусова. Бессменным тренером Туктамышевой является Алексей Мишин, который работает в Санкт-Петербурге со своей супругой Татьяной Мишиной.

"Я очень рада за Лизу, вчера весь ее путь перед глазами промелькнул - все ее болезни, неудачи, невезение, невключение в команду - сколько же раз она не отбиралась [на главные старты]. Конечно, было обидно, но только такая, как Лиза, и смогла бы этот путь пройти - другая бы руки опустила, - сказала Мишина. - Она всегда говорит - пока мне нравится, я буду кататься, и этим все сказано. Если все это не любить, то просто невозможно каждый день так отдаваться тренировкам, как она".