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Чемпионат мира по фигурному катанию

Мишина: секрет успеха Туктамышевой на чемпионате мира в ее любви к фигурному катанию

Россиянка завоевала серебряную медаль мирового первенства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Самая опытная фигуристка сборной России 24-летняя Елизавета Туктамышева смогла спустя шесть лет после победы на чемпионате мира в Шанхае снова завоевать медаль турнира благодаря своей любви к этому виду спорта. Такое мнение ТАСС высказала тренер Татьяна Мишина.

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В пятницу Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в Стокгольме. Победу одержала Анна Щербакова, третье место заняла Александра Трусова. Бессменным тренером Туктамышевой является Алексей Мишин, который работает в Санкт-Петербурге со своей супругой Татьяной Мишиной.

"Я очень рада за Лизу, вчера весь ее путь перед глазами промелькнул - все ее болезни, неудачи, невезение, невключение в команду - сколько же раз она не отбиралась [на главные старты]. Конечно, было обидно, но только такая, как Лиза, и смогла бы этот путь пройти - другая бы руки опустила, - сказала Мишина. - Она всегда говорит - пока мне нравится, я буду кататься, и этим все сказано. Если все это не любить, то просто невозможно каждый день так отдаваться тренировкам, как она".

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