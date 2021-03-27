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Чемпионат мира по фигурному катанию

Жулин назвал Мишина тренером-феноменом фигурного катания

Работающие под руководством Мишина Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко успешно выступили на чемпионате мира в Стокгольме
Александр Жулин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Жулин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Алексей Мишин, который привел к серебру чемпионата мира в Стокгольме 24-летнюю Елизавету Туктамышеву, а также добыл со своими учениками Михаилом Колядой и Евгением Семененко три предварительные путевки на Олимпийские игры в Пекине, является настоящим тренерским феноменом мирового фигурного катания. Таким мнением с ТАСС поделился тренер Александр Жулин.

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"Буквально только что поздравил его с успешным выступлением его учеников, и сказал, что он просто феномен, - сказал Жулин. - В женском катании Лиза показала совершенно фантастический результат, чистейшие прокаты у Семененко, и Миша Коляда возрожден. В шутку спросил у него - будете работать над пятью четверными? Конечно, будет, но всему свое время".

"Мишин - умнейший человек, и он понимает, что чтобы бороться с сильными мира сего сегодня нужно иметь четыре четверных, и не обязательно разных - это уже норма, - отметил Жулин. - [Натан] Чен сегодня сделал пять, и я рад, что видел это живьем".

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