Урманов считает, что пять четверных Чена еще не скоро станут нормой для фигурного катания

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пять четверных прыжков, которые исполнил на чемпионате мира в Стокгольме в произвольной программе американец Натан Чен, не скоро станут нормой для мужского одиночного катания. Таким мнением олимпийский чемпион Алексей Урманов поделился с ТАСС.

Чен выиграл третье золото чемпионата мира подряд с результатом 320,88 балла, исполнив в субботу в произвольной программе пять четверных прыжков - лутц, флип в каскаде с тройным тулупом, сальхов, тулуп с ойлером и тройным флипом, а также тулуп в каскаде с тройным тулупом. Вторым стал 17-летний японец Юма Кагияма (291,77), третьим - японец Юдзуру Ханю (289,18).

"Нормой пять четверных для мужского одиночного катания пока не станут, сколько их сегодня сделали в произвольной программе? Только Чен, один из 33 участников чемпионата мира, а это далеко от нормы, да и лед скользкий, - отметил Урманов. - Но то, что он победил, - молодец, это заслуживает нашего внимания и уважения. Что касается Юдзуру, то он проиграл в конкурентной борьбе - молодец и красавчик. Порадовал Сёма Уно, он наконец восстановился и показывает хорошее катание".