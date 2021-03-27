Жулин считает, что фигурист Ханю не угадал с музыкой для произвольной программы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, ставший третьим на чемпионате мира в Стокгольме, неудачно выбрал музыку для произвольной программы на этот сезон. Таким мнением Жулин поделился с ТАСС.

Победителем чемпионата мира стал американец Натан Чен, это его третье золото чемпионата мира в карьере. Ханю лидировал после короткой программы.

"На мной взгляд, он не попал с произвольной программой. В короткой был просто королем, в произвольной выглядел посредственно. С Ченом все наоборот. Думаю, причина в том, что не каждый поймет японский фольклор, это все равно что с нашими "Валенками" приехать на Олимпиаду и объяснять судьям, как это круто. Все мы - тренеры, хореографы - совершаем ошибки", - сказал собеседник агентства.