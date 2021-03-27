{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Жулин считает, что фигурист Ханю не угадал с музыкой для произвольной программы

По мнению российского тренера, спортсмену не стоило обращаться к местному фольклору

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, ставший третьим на чемпионате мира в Стокгольме, неудачно выбрал музыку для произвольной программы на этот сезон. Таким мнением Жулин поделился с ТАСС.

На эту тему
Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место на чемпионате мира

Победителем чемпионата мира стал американец Натан Чен, это его третье золото чемпионата мира в карьере. Ханю лидировал после короткой программы.

"На мной взгляд, он не попал с произвольной программой. В короткой был просто королем, в произвольной выглядел посредственно. С Ченом все наоборот. Думаю, причина в том, что не каждый поймет японский фольклор, это все равно что с нашими "Валенками" приехать на Олимпиаду и объяснять судьям, как это круто. Все мы - тренеры, хореографы - совершаем ошибки", - сказал собеседник агентства.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
Массовый спорт
Организаторы аукциона и благотворительного турнира "Пофутболим" собрали 2 млн руб.
Соучредитель фонда "Жизнь в Движении" Евгений Миронов отметил, что мероприятие прошло на позитивных эмоциях и принесло пользу детям
Читать полностью