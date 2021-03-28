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Олимпиада в Токио

Тарасова: музыка Чайковского звучит во всем мире каждый день, она подходит для Олимпиады

ОКР предложил МОК использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпиаде в Токио
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет отказать российским спортсменам в праве выступать на Играх под музыку Петра Чайковского, которая ежедневно исполняется по всему миру. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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В четверг исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил МОК использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

"Я первая предложила этот вариант, - сказала Тарасова. - Могут ли быть трудности с его согласованием? Я не знаю, с головой-то у них как? Как они могут не одобрить первый концерт Чайковского, который играется по всему миру каждый день разными музыкантами? Каждый божий день!"

Предложенный ранее вариант с "Катюшей" был отвергнут, поскольку песня "напрямую ассоциируется" с Россией. "Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году, она является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.

"Катюшу" понятно почему [не согласовали], - отметила Тарасова. - Мы просто не помним, что нам сказали во время нашей Олимпиады, или подумали, что мы проскочим, тогда нам сказали, что у нас было потрясающее открытие, феноменальное, что у них тоже бежали мурашки, они понимали, что это колоссально. Но они же сказали, что для Олимпийских игр слишком много войны, я сама это слышала. "Катюша" - чисто военная песня, которая жила на войне, и все это знают".

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада в Токио
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