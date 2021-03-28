Тарасова: музыка Чайковского звучит во всем мире каждый день, она подходит для Олимпиады

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет отказать российским спортсменам в праве выступать на Играх под музыку Петра Чайковского, которая ежедневно исполняется по всему миру. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В четверг исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил МОК использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

"Я первая предложила этот вариант, - сказала Тарасова. - Могут ли быть трудности с его согласованием? Я не знаю, с головой-то у них как? Как они могут не одобрить первый концерт Чайковского, который играется по всему миру каждый день разными музыкантами? Каждый божий день!"

Предложенный ранее вариант с "Катюшей" был отвергнут, поскольку песня "напрямую ассоциируется" с Россией. "Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году, она является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.

"Катюшу" понятно почему [не согласовали], - отметила Тарасова. - Мы просто не помним, что нам сказали во время нашей Олимпиады, или подумали, что мы проскочим, тогда нам сказали, что у нас было потрясающее открытие, феноменальное, что у них тоже бежали мурашки, они понимали, что это колоссально. Но они же сказали, что для Олимпийских игр слишком много войны, я сама это слышала. "Катюша" - чисто военная песня, которая жила на войне, и все это знают".

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.