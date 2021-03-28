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ММА

Россиянин Волков может провести бой за титул чемпиона UFC

Менеджеры российского бойца запросили в UFC поединок против Франсиса Нганну
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Менеджеры российского бойца смешанного стиля Александра Волкова запросили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) поединок против француза Франсиса Нганну. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Иван Банников.

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В воскресенье Нганну победил нокаутом во втором раунде американца Стипе Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе. Ранее о желании провести поединок против Нганну заявил бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс, в ходе пресс-конференции француз предварительно согласился на данный бой в июле-августе.

"Мы уже запросили бой против Нганну", - сказал Банников.

Всего на счету Нганну 16 побед и три поражения. В активе Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде нидерландца Алистера Оверима.

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