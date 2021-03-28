Турышев: рецидив травмы помешал Устюгову выступить в скиатлоне, он готовится к эстафете

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Травма ноги не позволила Сергею Устюгову выступить в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, спортсмен постарается восстановиться к эстафете. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды Сергей Турышев.

Двукратный чемпион мира Устюгов в воскресенье не вышел на старт скиатлона. Накануне он не смог преодолеть четвертьфинал в спринте. В конце февраля спортсмен досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе по причине травмы ноги.

"Решили поберечь ногу, у него опять с ней возникла проблема. Следующие три-четыре дня он будет работать с физиотерапевтами, чтобы быть более-менее готовым к эстафете", - сказал Турышев.

Эстафета на чемпионате России пройдет 2 апреля.