Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Орлова заявила, что хочет выступить на Олимпиаде

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Ксения Орлова, выигравшая две золотые медали на юниорском первенстве мира по фристайлу в Красноярске, сделает все, чтобы отобраться в состав взрослой команды и выступить на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Орлова сообщила ТАСС.

Орлова стала победительницей юниорского чемпионата мира в слоупстайле и биг-эйре. "Теперь мечтаю выступить на Олимпиаде в Пекине. Что для этого нужно сделать? Прежде всего надо побеждать на российских соревнованиях, и если тренеры увидят, что ты перспективный спортсмен, то тебя возьмут в сборную", - сказала спортсменка.

"Попав в национальную команду, нужно показать высокие результаты и на международных стартах. И только после этого тренеры примут решение, брать тебя на Олимпиаду или нет. Но конкуренция в нашей сборной сумасшедшая, и отобраться будет очень сложно. Но я сделаю все от себя зависящее, чтобы попасть в состав олимпийской команды", - добавила собеседница ТАСС.

В воскресенье Орлова приняла участие в соревнованиях Quiksilver New Star Invitational, которые проходили в рамках спортивно-музыкального фестиваля New Star Camp. Местом проведения мероприятия стал самый большой сноупарк России, построенный на склонах гор курорта "Роза Хутор". Обладательница двух золотых наград юниорского чемпионата мира и с этого турнира не уехала без наград, выиграв два приза.

"Сезон для меня не завершен, впереди еще чемпионат России, который также пройдет в Сочи. Я намерена на нем выступить и занять первое место. Что касается сегодняшнего мероприятия, то свое участие в нем я рассматриваю как некую передышку после юниорского первенства и настраиваюсь на чемпионат страны. Здесь отличная атмосфера, весело, турнир проходит на позитиве, мне все нравится", - отметила собеседница ТАСС.

"Если вернуться к прошедшему мировому первенству, то там конкуренция, конечно, была куда серьезней, чем здесь, в Сочи. Соперницы были серьезные, но мне удалось выиграть две золотые медали. Какая из них мне дороже? Я думаю, та, которая была завоевана в слоупстайле, мне вообще эта дисциплина больше нравится за разнообразие трюков", - сказала Орлова.