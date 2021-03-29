Сычев считает, что Дзюба опередит Блохина по количеству голов за отечественную сборную

Блохин является лучшим бомбардиром в истории советской сборной с 42 голами. В активе Дзюбы 29 мячей в 49 матчах, рекордсменом сборной России является Александр Кержаков (30 голов).

"Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина, - сказал Сычев. - Если Дзюба пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную, то он способен побить рекорд, конечно. Но сделать будет это непросто".

Сычев считает, что вряд ли кто-то сможет побить рекорд Дзюбы в ближайшее время. "Может быть, кто-то из молодых игроков, которые выступают на молодежном чемпионате Европы, начнет забивать за основную сборную, прибавит в мастерстве, - отметил Сычев. - Конечно, сразу приходит на ум Арсен Захарян, дальше все будет зависеть от него, перспективы великолепные у него, главными задачами являются закрепление в "молодежке" и потом шагнуть в основную сборную, и Федя Чалов тоже бомбардир в самом ярком проявлении. Мне кажется, что все возможно, главное, чтобы ребята стремились наверх и прогрессировали".

Дзюбе 32 года, в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1), приблизившись к лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову (30 голов).

Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.