Сычев считает, что Дзюба опередит Блохина по количеству голов за отечественную сборную

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба способен побить рекорд Олега Блохина по количеству забитых мячей за отечественную команду. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.
Блохин является лучшим бомбардиром в истории советской сборной с 42 голами. В активе Дзюбы 29 мячей в 49 матчах, рекордсменом сборной России является Александр Кержаков (30 голов).
"Сейчас у нас другая страна, но я думаю, что Дзюба способен побить рекорд Блохина, - сказал Сычев. - Если Дзюба пару-тройку лет продержится на таком же высоком уровне, выступая за сборную, то он способен побить рекорд, конечно. Но сделать будет это непросто".
Сычев считает, что вряд ли кто-то сможет побить рекорд Дзюбы в ближайшее время. "Может быть, кто-то из молодых игроков, которые выступают на молодежном чемпионате Европы, начнет забивать за основную сборную, прибавит в мастерстве, - отметил Сычев. - Конечно, сразу приходит на ум Арсен Захарян, дальше все будет зависеть от него, перспективы великолепные у него, главными задачами являются закрепление в "молодежке" и потом шагнуть в основную сборную, и Федя Чалов тоже бомбардир в самом ярком проявлении. Мне кажется, что все возможно, главное, чтобы ребята стремились наверх и прогрессировали".
Дзюбе 32 года, в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1), приблизившись к лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову (30 голов).
Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.