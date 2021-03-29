Дмитрий Малышко не выступит на чемпионате России по биатлону

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дмитрий Малышко по причине травмы не выступит на чемпионате России по биатлону. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

"Малышко на чемпионате России не будет, - сказал Васильев. - Он восстанавливает здоровье - у него проблема с ногой. Что будет дальше, не знаю, все будет зависеть от того, насколько серьезная травма, которую он пока не может залечить".

"Не могу сказать, продолжит он выступать или закончит карьеру, у меня просто нет такой информации", - добавил он.

Малышко целиком пропустил нынешний сезон. 19 марта ему исполнилось 34 года.

Биатлонист является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете, однако может потерять эту награду, если Евгений Устюгов - партнер по той гонке - не добьется в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.