Есмантович ждет от полуфинальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА спортивной войны

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович ожидает спортивной войны в полуфинальной серии Кубка Гагарина против петербургского СКА. Об этом Есмантович рассказал ТАСС.

ЦСКА обыграл "Локомотив" в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

В понедельник ЦСКА в седьмом матче четвертьфинальной серии переиграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:0.

"Совершенно равная серия, играли две великолепные и отлично организованные команды. Решили нюансы, а также большую роль сыграли проведение седьмого матча на своей площадке и поддержка болельщиков. Обе команды играли дисциплинированно, мы взяли общую победу благодаря самоотверженности. Команда была награждена за это", - отметил Есмантович.

В финале Западной конференции ЦСКА встретится со СКА. "Думаю, что со СКА серия будет не менее интересной и не менее напряженной. Думаю, что будет спортивная война", - сказал Есмантович.

Первый матч серии состоится 2 апреля в Москве.