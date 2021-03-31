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Биатлон

Матвей Елисеев в день рождения выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Второе место занял Максим Цветков, третьим стал Эдуард Латыпов
Матвей Елисеев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Матвей Елисеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Матвей Елисеев стал победителем спринтерской гонки на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

Он преодолел дистанцию в 10 км за 25 минут 31,0 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Максим Цветков (отставание - 4,8 секунды; 0 промахов), третьим стал Эдуард Латыпов (+14,4; 1).

31 марта Елисееву исполнилось 28 лет, он является двукратным чемпионом Европы (2016, 2020), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2019, 2021). В минувшем сезоне спортсмен занял 21-е место в общем зачете Кубка мира.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

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