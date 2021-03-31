Минспорт РФ удовлетворительно оценил выступление конькобежцев и шорт-трекистов в сезоне

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ согласилось с удовлетворительной оценкой выступления национальных сборных по конькобежному спорту и шорт-треку в сезоне, которую поставил командам Союз конькобежцев России. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Во вторник состоялось заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором Союз конькобежцев России представил доклад по итогам нынешнего сезона.
"Вчера со стороны Минспорта какой-то оценки не было высказано. Мы предоставили все материалы по поводу прошедшего сезона, - сказала Барышева. - Сам Союз конькобежцев России оценивает выступление команд и работу тренеров сборных удовлетворительно, Минспорт не возражал против такой оценки".
На чемпионате мира по конькобежному спорту, который прошел с 11 по 14 февраля в Нидерландах, россияне завоевали 11 медалей (одна золотая, три серебряные и семь бронзовых). На чемпионате мира по шорт-треку, прошедшем с 5 по 7 марта в Нидерландах, сборная России выиграла три медали - одну серебряную и две бронзовых.