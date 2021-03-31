Минспорт РФ удовлетворительно оценил выступление конькобежцев и шорт-трекистов в сезоне

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ согласилось с удовлетворительной оценкой выступления национальных сборных по конькобежному спорту и шорт-треку в сезоне, которую поставил командам Союз конькобежцев России. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Во вторник состоялось заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором Союз конькобежцев России представил доклад по итогам нынешнего сезона.