Латыпов рассказал об отношении к статусу лидера сборной России по биатлону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Эдуард Латыпов не обращает внимания на разговоры о том, что сейчас он является лидером сборной России по биатлону. Об этом он рассказал журналистам после третьего места в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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Латыпов завершил международный сезон вторым местом в масс-старте на этапе Кубка мира. В общем зачете турнира он занял 18-е место, уступив лучшему из россиян - чемпиону мира Александру Логинову (17-е место) - 50 очков.

"Я лидер сборной? Об этом не думал. Моя задача - хорошо выступать, побеждать, приносить медали и победы для своей страны", - сказал Латыпов.

Биатлонист рассказал, что после международного сезона ему было непросто настроиться на чемпионат России. "Тяжело, накопилась усталость, но я все равно старался черпать силы из резерва и бежать здесь на высоком уровне. Выхожу на каждый старт с боевым настроем", - заметил он.

В четверг Латыпов выступит в гонке преследования.