Биатлонистка Казакевич рассказала о своем отношении к критике

Во время заключительного в сезоне этапа Кубка мира у Казакевич сломалась винтовка. По этой причине она заняла предпоследнее, 100-е место в спринте.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич уже свыклась с тем, что иногда становится объектом критики, куда больше ее волнует, что негативная реакция на ее выступления ранит близких ей людей. Об этом она рассказала журналистам после спринтерской гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

"Я сама виновата, поскольку к поломке привело мое падение, - сказала Казакевич, завоевавшая в среду бронзу чемпионата страны. - Конечно, была обида, что не оказалось запасной винтовки, все же была возможность побороться за пасьют. После гонки было много мыслей, сложно было принять, что последний этап Кубка мира складывается так неудачно".

"Плюс все вокруг говорили, насколько плохо и ужасно занимать предпоследнее место. Было много комментариев со стороны СМИ, критики. Это поддавливало. Но жизнь продолжается, никто не умер, значит все хорошо", - добавила она.

Спортсменка провела первый полноценный сезон на международной арене. В общем зачете Кубка мира она стала 37-й, это четвертый результат в российской команде. "Я сама не читаю весь этот негатив. Если мне и пишут болельщики, то только слова поддержки. Но родные и близкие на просторах интернета находят все это, поэтому они расстраиваются больше", - отметила она.

"Мы спортсмены и уже привыкли к критике, мы живем с этим, а обычным людям сложно, они начинают переживать", - добавила она.