"Адмирал" вернется в КХЛ, "Торпедо" опять переехало на Запад. Итоги совета директоров КХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" принят в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и будет допущен к участию в следующем сезоне при погашении задолженности перед игроками и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров лиги, которое состоялось в Москве в Музее хоккея.

"Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что задолженность "Адмирала" составляет 56 млн рублей. "У "Адмирала" есть долги. Сегодня все [на совете директоров КХЛ] проголосовали за дополнительное условие - погашение долгов, - сказал Морозов. - На 2017 год у них был долг 146 млн рублей". "Адмирал" выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" трижды выходил в плей-офф, но ни разу не проходил первый раунд. Таким образом, в сезоне-2021/22 примут участие 24 клуба. Морозов сообщил, что нижегородское "Торпедо" в случае официального включения "Адмирала" в состав участников лиги с большой долей вероятности снова будет выступать в Западной конференции. Нижегородский клуб выступал в Западной конференции в последний раз в сезоне-2019/20, после чего был перемещен на Восток. Возможный переезд "Спартака" в "Мегаспорт" и вынесенные матчи Московский "Спартак", проигравший в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4 в серии) будет вынужден покинуть "ЦСКА-Арену" в следующем сезоне. Ранее источник сообщил ТАСС, что красно-белые ведут переговоры с московскими властями об аренды арены "Мегаспорт". "Спартак" предварительно ведет переговоры с городскими властями о проведении матчей на "Мегаспорте", - сказал Морозов.

На эту тему КХЛ намерена вернуться к практике проведения вынесенных матчей в следующем сезоне

Президент КХЛ также сообщил, что "Куньлунь Ред Стар" планирует продолжить проводить домашние игры в Мытищах. Китайский клуб был вынужден переехать в Подмосковье перед началом сезона-2020/21 в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. В КХЛ "Спартак" проводил домашние матчи на трех разных аренах. До 2015 года московский клуб играл во дворце спорта "Сокольники". В сезоне-2016/17 красно-белые проводили игры на малой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники", а с начала сезона-2017/18 - на "ЦСКА-Арене" (ранее - "ВТБ Ледовый дворец"). В 2019 году "Спартак" уже рассматривал вариант с переездом на "Мегаспорт", но в итоге продлил контракт с "ЦСКА-Ареной" до окончания сезона-2020/21. Также Морозов сообщил, что КХЛ намерена провести вынесенные матчи в других странах в следующем сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате проведение таких игр оказалось невозможным из-за пандемии. "Вынесенные матчи планируются, если вступят в силу разрешения на перелеты между государствами. Сейчас нельзя точно сказать, в каких странах это будет, но планы есть", - отметил Морозов. КХЛ проводит вынесенные матчи в рамках регулярного чемпионата с целью популяризации лиги в других странах. Последней такой игрой была встреча "Салавата Юлаева" и "Ак Барса" (4:3 ОТ) 23 декабря 2019 года, которая прошла в швейцарском Давосе. Неделя звезд КХЛ, включающая в себя Матчи звезд Молодежной хоккейной лиги, Женской хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, также не состоялась. Ее планировали провести в Риге. "По Матчу звезд мы сейчас будем разговаривать с Латвией, у нас за год появились и другие идеи. Все-таки в Латвии сейчас не совсем стабильная обстановка, держим в голове несколько вариантов проведения Недели звезд, мы не хотим провести ее без зрителей", - рассказал Морозов. Долгов нет Пол зарплат в КХЛ в следующем сезоне составит 35% от потолка зарплат - 315 млн рублей. Согласно стратегии развития КХЛ пол зарплат к сезону-2023/24 увеличится до 50% от потолка зарплат, который составляет 900 млн рублей. В сезоне-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.