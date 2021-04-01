Агапитов снялся с выборов президента и генсека Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов снялся с выборов президента и генерального секретаря Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом ТАСС сообщил сам Агапитов.

Агапитов отметил, что будет претендовать на посты первого вице-президента и вице-президента организации.

В четверг в Москве проходит выборный конгресс EWF. На пост президента в итоге претендовали два кандидата - генеральный секретарь EWF Хасан Аккус (Турция) и член исполкома EWF Антонио Конфлитти (Молдавия). Главой федерации стал Аккус.

Агапитову 50 лет, он возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики.