Полуфинальные серии Кубка Гагарина стартуют матчем между ЦСКА и СКА

ТАСС, 2 апреля. Полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА стартует в пятницу в Москве. В другом противостоянии за выход в финал сойдутся "Ак Барс" и "Авангард", первая встреча состоится 3 апреля в Казани.
Начиная с 2015 года лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло четыре года назад, когда "Локомотив" остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. В нынешнем сезоне столичные армейцы, хоть и не без труда, но прошли ярославскую команду во втором раунде в семи матчах.
В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел обыграть ЦСКА Дмитрия Квартальнова в финале Западной конференции, уступая по ходу серии со счетом 0-3. Но в следующем сезоне московская команда взяла убедительный реванш, выиграв серию в четырех матчах. Следующие две серии также остались за столичной командой (4-2 в 2018 году и 4-3 в 2019-м).
СКА же во втором раунде уверенно в пяти матчах прошел московское "Динамо". Валерию Брагину и его тренерскому штабу удалось найти оптимальный состав после поражения в первой встрече серии. Блестящую игру в четырех матчах подряд продемонстрировал голкипер Магнус Хеллберг, признанный лучшим вратарем раунда. Именно он начнет серию с ЦСКА.
Ему будет противостоять другой шведский голкипер Ларс Юханссон. Дуэль вратарей может стать ключевым слагаемым итогового успеха одной из команд. И Брагин, и главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед серией подчеркнули, что определяющим фактором станет игра в неравных составах. В нынешнем плей-офф ЦСКА не проиграл ни одной встречи, в которой ему удавалось открыть счет.
В состав СКА вернется капитан команды Евгений Кетов. Он получил травму по ходу второго матча серии с "Динамо" и с тех пор на льду не появлялся. Большую часть голов ЦСКА организует тройка Максим Мамин - Максим Шалунов - Константин Окулов. В команде с берегов Невы свой вклад в результативность вносят все четыре тройки.
Системность "Ак Барса" против атаки "Авангарда"
Как и на Западе, в финале Восточной конференции сыграют две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. "Ак Барс" под руководством Квартальнова в нынешнем розыгрыше плей-офф не проиграл ни одной встречи. Во втором раунде казанцы не оставили шансов "Салавату Юлаеву" - своему самому принципиальному сопернику. "Авангард" в первом раунде затратил пять матчей на победу в серии "Автомобилистом", а во втором раунде в шести играх сломил сопротивление магнитогорского "Металлурга".
\\"Ак Барс" является одной из самых ровных и системных команд лиги и практически не имеет слабых сторон. Казанская команда обладает настолько большой глубиной состава, что может позволить себе держать в запасе пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова и канадского защитника Тревора Мёрфи. "Ак Барс" является лучшей командой плей-офф по игре в меньшинстве.
В третьем матче серии с "Салаватом Юлаевым" травму получил голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов, его успешно заменил Адам Рейдеборн. Квартальнов перед началом противостояния с "Аванградом" сообщил, что Билялов восстановился после повреждения. Однако еще неизвестно, кто из голкиперов начнет серию с "Авангардом".
"Ак Барс" и "Авангард" ни разу не встречались между собой в финале конференции. Последний раз в плей-офф команды пересекались в 2019 году в первом раунде, команда из Омска всухую выиграла серию у действующего на тот момент обладателя Кубка Гагарина. Это повлекло ход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера "Ак Барса" и приглашение на его место Квартальнова.
Главным козырем "Авангарда" по ходу нынешнего плей-офф является игра в большинстве. Команда из Омска забрасывает почти при каждом третьем численном преимуществе (11 шайб в 35 попытках) и по этому показателю опережает всех полуфиналистов Кубка Гагарина. В составе "Авангарда" выступает и лучший бомбардир текущего розыгрыша плей-офф Сергей Толчинский, на его счету пять голов и семь результативных передач в 11 играх.
Матчи полуфинальных серий до четырех побед будут проходить через день.