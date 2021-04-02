Полуфинальные серии Кубка Гагарина стартуют матчем между ЦСКА и СКА

ТАСС, 2 апреля. Полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА стартует в пятницу в Москве. В другом противостоянии за выход в финал сойдутся "Ак Барс" и "Авангард", первая встреча состоится 3 апреля в Казани.

Начиная с 2015 года лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло четыре года назад, когда "Локомотив" остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. В нынешнем сезоне столичные армейцы, хоть и не без труда, но прошли ярославскую команду во втором раунде в семи матчах.

В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел обыграть ЦСКА Дмитрия Квартальнова в финале Западной конференции, уступая по ходу серии со счетом 0-3. Но в следующем сезоне московская команда взяла убедительный реванш, выиграв серию в четырех матчах. Следующие две серии также остались за столичной командой (4-2 в 2018 году и 4-3 в 2019-м).

СКА же во втором раунде уверенно в пяти матчах прошел московское "Динамо". Валерию Брагину и его тренерскому штабу удалось найти оптимальный состав после поражения в первой встрече серии. Блестящую игру в четырех матчах подряд продемонстрировал голкипер Магнус Хеллберг, признанный лучшим вратарем раунда. Именно он начнет серию с ЦСКА.

Ему будет противостоять другой шведский голкипер Ларс Юханссон. Дуэль вратарей может стать ключевым слагаемым итогового успеха одной из команд. И Брагин, и главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед серией подчеркнули, что определяющим фактором станет игра в неравных составах. В нынешнем плей-офф ЦСКА не проиграл ни одной встречи, в которой ему удавалось открыть счет.

В состав СКА вернется капитан команды Евгений Кетов. Он получил травму по ходу второго матча серии с "Динамо" и с тех пор на льду не появлялся. Большую часть голов ЦСКА организует тройка Максим Мамин - Максим Шалунов - Константин Окулов. В команде с берегов Невы свой вклад в результативность вносят все четыре тройки.

Системность "Ак Барса" против атаки "Авангарда"

Как и на Западе, в финале Восточной конференции сыграют две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. "Ак Барс" под руководством Квартальнова в нынешнем розыгрыше плей-офф не проиграл ни одной встречи. Во втором раунде казанцы не оставили шансов "Салавату Юлаеву" - своему самому принципиальному сопернику. "Авангард" в первом раунде затратил пять матчей на победу в серии "Автомобилистом", а во втором раунде в шести играх сломил сопротивление магнитогорского "Металлурга".